Задержанного на взятке работника столичного главка СБУ отстранили до 24 сентября

"Продолжить отстранения от должности начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области ... сроком на два месяца, то есть с 24.07.2018 года до 24.09.2018 года", - говорится в решении суда.

Напомним, 24 апреля 2018 года сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

27 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.

В мае суд отстранил Карамушку от должности руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Также отметим, следствие по делу сотрудника киевского главка СБУ продолжили до 24 октября 2018 года.