Затримано білоруса, розшукуваного за вчинення злочину у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На українсько-білоруському кордоні у Чернігівській області затримано громадянина Білорусі, оголошеного в міжнародний розшук. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Білоруса 1978 року народження оголосили в розшук через Інтерпол компетентні органи Польщі. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину із застосуванням засобів масового ураження.
Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання його екстрадиції.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство.