Задержан белорус, разыскиваемый за совершение преступления в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На украинско-белорусской границе в Черниговской области задержан гражданин Беларуси, объявленный в международный розыск. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Белоруса 1978 года рождения объявили в розыск через Интерпол компетентные органы Польши. Мужчину подозревают в совершении преступления с применением средств массового поражения.
Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос его экстрадиции.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество.