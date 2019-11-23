Затримання судна з українцями біля Малайзії: у МЗС розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Біля берегів Малайзії місцева морська поліція справді затримала судно, але не екіпаж, склад якого - українці. Наразі консул обговорив з екіпажем алгоритм подальших дій. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, склад якого - українці. Підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства - опускання якора без одержання на те згоди. Консул встановив контакт з екіпажем, обговорено алгоритм подальших дій. Тримаємо справу на контролі", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, 22 листопада малайзійські ЗМІ повідомляли, що влада Малайзії затримала судно з українцями і росіянами на борту.