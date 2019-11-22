Влада Малайзії затримала судно з українцями і росіянами на борту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Управління морської поліції Малайзії (MMEA) оголосило про затримання балкера з українсько-російським екіпажем в 3,5 морських милях від східного узбережжя штату Джохор на заході країни. Як повідомила в п’ятницю газета The Star, у судна був відсутній дозвіл на вхід в малайзійський порт, передає УНН.
“Усі 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не змогли пред’явити дозвіл на вхід від адміністрації порту. Екіпаж складається з громадян Росії і України віком від 21 до 68 років”, — заявив представник MMEA. Він також зазначив, що два моряка були спрямовані в офіс MMEA для подальших розглядів.
За інформацією газети Star, дане порушення загрожує штрафом у розмірі до 100 тисяч рінггітів (близько 24 тисяч доларів США) і/або тюремним ув’язненням на термін до двох років.
Варто також зазначити, що наразі російські ЗМІ, у свою чергу, не отримали відповіді МЗС РФ.
Як передавав УНН, українці яхтою намагались переправити до Італії понад 70 нелегалів.