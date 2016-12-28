Затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 12:40 рух, ускладнено на вулицях, Басейна, Глибочицька, Павлівська, Пушкінська, Верхній Вал, Мечникова, Шовковична, Костельна, Терещенківська, на Повітрянофлотському проспекті та на бульварі Лесі Українки.
Швидкість руху там не перевищує 10 кілометрів на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Нижній Вал, Хрещатик, Еспланадна, Велика Васильківська, Саксаганського, Жилянська, Шулявська, на проспекті перемоги, на Бесарабській площі та на бульварі Тараса Шевченка.
Крім того, станом на 12:40 у столиці зафіксовано 13 ДТП.