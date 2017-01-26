Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.35, затори спостерігаються на вулиці Грушевського, Басейній, Великій Васильківській, Льва Толстого, Шота Руставелі, Великій Житомирській, Шовковичній, Хрещатик, Ярославів Вал та на бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка, Дружби Народів та на Голосіївському проспекті.
Швидкіть руху там не перевищує 3 кілометри на годину.
Крім того, рух ускладнено на проспекті Перемоги, площі Перемоги, вулицях Січових Стрільців, Василя Дончука, Круглоуніверситетська, Глибочицька, Зоологічна, Симона Петлюри, Володимирській та Короленківській.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:35 в столиці сталося 15 ДТП.