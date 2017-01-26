Пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.35, пробки наблюдаются на улице Грушевского, Бассейной, Большой Васильковской, Льва Толстого, Шота Руставели, Большой Житомирской, Шелковичной, Крещатик, Ярославов Вал и на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко, Дружбы Народов и на Голосеевском проспекте.
Скорость движения там не превышает 3 километра в час.
Кроме того, движение затруднено на проспекте Победы, площади Победы, улицах Сечевых Стрельцов, Василия Дончука, Круглоуниверситетская, Глыбочицкая, Зоологическая, Симона Петлюры, Владимирская и Короленковская.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 18:35 в столице произошло 15 ДТП.