Затори у столиці сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.15, затори спостерігаються на вулиці Басейній, Великій Васильківській, Льва Толстого, Антоновича, Великій Житомирській, Шовковичній, Хрещатик та на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка.
Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, рух ускладнено на проспекті Перемоги, площі Перемоги, вулицях Глибочицька, Симона Петлюри, Володимирській та Короленківській.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:15 в столиці сталося 9 ДТП.