Пробки в столице достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.15, пробки наблюдаются на улице Бассейной, Большой Васильковской, Льва Толстого, Антоновича, Большой Житомирской, Шелковичной, Крещатик и на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, движение затруднено на проспекте Победы, площади Победы, улицах Глыбочицкая, Симона Петлюры, Владимирской и Короленковской.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 18:15 в столице произошло 9 ДТП.