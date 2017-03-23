Затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 19:00, рух ускладнено на вулицях Велика Васильківська, Володимирській вулиці, Шота Руставелі, Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченко, бульварі Лесі Українки. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Також, затори спостерігаються на вулицях Короленківська, Саксаганського, В’ячеслава Чорновола, Олександру Довженко, Вадима Гетьмана, а також на Кільцевій дорозі.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 19:00, в столиці зафіксовано 11 ДТП.