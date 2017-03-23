Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 19:00, движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Владимирской, Шота Руставели, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Также, пробки наблюдаются на улицах ул.Короленковская, Саксаганского, Вячеслава Чорновила, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, а также на Окружной дороге.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 19:00, в столице зафиксировали 11 ДТП.