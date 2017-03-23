Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 19:00, движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Владимирской, Шота Руставели, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Также, пробки наблюдаются на улицах ул.Короленковская, Саксаганского, Вячеслава Чорновила, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, а также на Окружной дороге.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 19:00, в столице зафиксировали 11 ДТП.