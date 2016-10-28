Затори у Києві сягнули 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.25 рух ускладнений у центрі міста, зокрема, на вулиці Басейна, Мечникова, Велика Васильківська, Шота Руставелі та на бульварі Лесі Українки, вулицях Пушкінська, Шота Руставелі.
Також утруднено рух на Володимирівському узвозі та Набережному шосе, де авто рухаються зі швидкістю 5-10 км.
Крім того, за даними “Яндекс-карти”, з 18.25 у столиці зафіксовано 12 ДТП.