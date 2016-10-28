Пробки в Киеве достигли 7 баллов

По состоянию на 18:25 движение затруднено в центре города, в частности, на улице Бассейная, Мечникова, Большая Васильковская, Шота Руставели, Пушкинская и на бульваре Леси Украинки.

Также затруднено движение на Владимировском спуске и Набережном шоссе, где авто движутся со скоростью 5-10 км.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 18:25 в столице зафиксировано 12 ДТП.