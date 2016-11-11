Затори у Києві сягнули 5 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Затори у Києві вранці у п'ятницю сягнули 5 балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 9:00 у столиці рух найбільш ускладнений на проспекті Перемоги, де автомобілі рухаються зі швидкістю 10 кіломерів на годину і на Кільцевій дорозі – 5 кілометрів на годину.
Затори також спостерігаються на значному проміжку вулиці Пушкіна, на Чоколовському бульварі, проспекті Валерія Лобановського, де швидкість руху не перевищує десяти кілометрів на годину.
У зв’язку з ремонтними роботами та одним ДТП затори є і на бульварі Лесі Українки. На вулиці Ківкідзе, Семена Скляренка та на Набережному шосе також проблеми з рухом. Тим часом на мосту Патона сталося два ДТП, у зв’язку з чим швидкість автомобілів сягає 20 кілометрів на годину.
Як повідомляв УНН, вчора о шостій вечора автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів.