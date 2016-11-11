Пробки в Киеве достигли 5 баллов

По состоянию на 9:00 в столице движение наиболее затруднено на проспекте Победы, где автомобили движутся со скоростью 10 киломерив в час и на Кольцевой дороге - 5 километров в час.

Пробки также наблюдаются на значительном участке улицы Пушкина, на Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, где скорость движения не превышает 10 километров в час.

В связи с ремонтными работами и одним ДТП пробки есть и на бульваре Леси Украинки. На улице Кивкидзе, Семена Скляренко и на Набережном шоссе также проблемы с движением. На мосту Патона произошло два ДТП, в связи с чем скорость автомобилей достигает не более 20 километров в час.

Как сообщал УНН, вчера в 18:00 вечера автомобильные пробки в Киеве достигли 8 баллов.