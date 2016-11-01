Затори у Києві через мітинг сягнули 5 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Автомобільні затори у столиці сягнули п’яти балів через мітинг активістів, які рушили від станції метро "Майдан Незалежності" до Верховної Ради, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 15:00 в центрі столиці ускладнений рух, через мітинг активістів, які йдуть вулицею Хрещатик до Верховної Ради.
Затори спостерігаються на вулицях Шовковична, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Хрещатик, Льва Толстого.
Також рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Інститутська, Мечникова та Велика Житомирська.
Нагадаємо, що до Верховної Ради рухається більше тисячі мітингувальників з вимогою підвищення стипендій та зниження тарифів на комунальні послуги.