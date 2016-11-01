Пробки в Киеве из-за митинга достигли 5 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов из-за митинга активистов, которые двинулись от станции метро "Майдан Независимости" к Верховной Раде, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 15:00 в центре столицы затруднено движение, из-за митинга активистов, которые идут по улице Крещатик к Верховной Раде.
Заторы наблюдаются на улицах Шелковичная, Большая Васильковская, Шота Руставели, Крещатик, Льва Толстого.
Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Институтская, Мечникова и Большая Житомирская.
Напомним, что к Верховной Раде движется более тысячи митингующих с требованием повышения стипендий и снижения тарифов на коммунальные услуги.