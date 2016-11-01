Пробки в Киеве из-за митинга достигли 5 баллов

По состоянию на 15:00 в центре столицы затруднено движение, из-за митинга активистов, которые идут по улице Крещатик к Верховной Раде.

Заторы наблюдаются на улицах Шелковичная, Большая Васильковская, Шота Руставели, Крещатик, Льва Толстого.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Институтская, Мечникова и Большая Житомирская.

Напомним, что к Верховной Раде движется более тысячи митингующих с требованием повышения стипендий и снижения тарифов на коммунальные услуги.