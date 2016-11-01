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15 марта, 19:03 • 115488 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167349 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138439 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130850 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113082 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105647 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101556 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135488 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пробки в Киеве из-за митинга достигли 5 баллов

Пробки в Киеве из-за митинга достигли 5 баллов

Киев • УНН

 • 13537 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов из-за митинга активистов, которые двинулись от станции метро "Майдан Независимости" к Верховной Раде, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 15:00 в центре столицы затруднено движение, из-за митинга активистов, которые идут по улице Крещатик к Верховной Раде.

Заторы наблюдаются на улицах Шелковичная, Большая Васильковская, Шота Руставели, Крещатик, Льва Толстого.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Институтская, Мечникова и Большая Житомирская.

Напомним, что к Верховной Раде движется более тысячи митингующих с требованием повышения стипендий и снижения тарифов на коммунальные услуги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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