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Змушують цілий день стояти та не надають меддопомоги: у яких умовах утримують в РФ кримчанина Приходька

Київ • УНН

 • 14756 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Засуджений у Росії кримчанин, проукраїнський активіст Олег Приходько не отримує медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі. Про це у своєму Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Змушують цілий день стояти та не надають меддопомоги: у яких умовах утримують в РФ кримчанина Приходька

Цитата

“РФ продовжує порушувати основоположні права незаконно ув’язненого громадянина України, кримчанина Олега Приходька на медичну допомогу та зв’язок з зовнішнім світом. Український політв’язень, який вже три місяці відбуває незаконне покарання у ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Володимирський централ), жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі”, — написала Денісова.

Деталі

За її словами, Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво виправної установи не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Крім того, український політв’язень утримується понад три місяці в одиночній камері та змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.

Адміністрація в’язниці порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі, він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня. Олега Приходька позбавлено особистих речей, в яких містяться номери телефонів рідних й близьких, тому він може написати заяву на дзвінок.

“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв’язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями”, — заявила Денісова.

“Закликаю міжнародну спільноту об’єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим”, — відзначила омбудсмен.

Доповнення

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконного виготовлення вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”.

А 5 лютого в адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею “незаконне позбавлення волі” через арешт активіста в окупованому Криму. Олега Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму і сплаті штрафу в розмірі 110 тис. рублів.

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