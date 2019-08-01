Засудженого за корупцію екс-прем'єра Молдови звільнять на два роки раніше

Кишинівський суд скоротив вирок Філату на 1 рік і 9 місяців суду, як пише realitatea.md, посилаючись на свої джерела в суді.

Молдавський суд скоротив вирок на основі рішення ЄСПЛ, в якому передбачається, що особи, засуджені на термін не менше 10 років, можуть вимагати зменшення терміну покарання і грошової компенсації в разі, якщо порушувалися стандарти їх утримання під вартою.

Publika.md уточнює, що Філат поскаржився в ЄСПЛ на порушення права на недоторканність приватного життя. Колишній чиновник перебуває у в'язниці 4-й рік. Філата засудили до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у пасивній корупції і торгівлі впливом.

Як повідомляв УНН, в січні цього року молдавські прокурори завершили досудове розслідування у новій справі щодо Філата. Його звинувачують в причетності до відмивання коштів в особливо великих розмірах, а також корупційних злочинах, пов'язаних з незаконним виведенням грошей з Banca de Economii.