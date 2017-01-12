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Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" зможуть звинувачувати у захопленні влади в Росії - адвокат

Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" зможуть звинувачувати у захопленні влади в Росії - адвокат

Київ • УНН

 • 8736 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Відзавтра до обвинувачення засуджених у Росії кримських татар у “справі Хізб-ут Тахрір” додадуть статтю 278 УК РФ "насильницький захват влади у Росії", яка передбачає покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбединов, передає УНН.

“Насильницьке захоплення влади в Росії (ст.278 КК РФ) — саме цю статтю відзавтра розпочнуть ставити всім кримським татарам мусульманам, яких звинувачують в участі в Хізб-ут Тахрір. У „доважок“ до ст.205.5, додадуть ст.278 КК, яка передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі!”, — написав він.

Нагадаємо, фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” у Криму продовжили арешт.

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