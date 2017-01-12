Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" зможуть звинувачувати у захопленні влади в Росії - адвокат

“Насильницьке захоплення влади в Росії (ст.278 КК РФ) — саме цю статтю відзавтра розпочнуть ставити всім кримським татарам мусульманам, яких звинувачують в участі в Хізб-ут Тахрір. У „доважок“ до ст.205.5, додадуть ст.278 КК, яка передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі!”, — написав він.

Нагадаємо, фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” у Криму продовжили арешт.