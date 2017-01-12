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Осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" смогут обвинять в захвате власти в России - адвокат

Осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" смогут обвинять в захвате власти в России - адвокат

Киев • УНН

 • 8736 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. С завтрашнего дня к обвинению осужденных в России крымских татар по "делу Хизб ут Тахрир" добавят статью 278 УК РФ "насильственный захват власти в России", которая предусматривает наказание в виде от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Насильственный захват власти в России (ст.278 УК РФ) - именно эту статью с завтрашнего дня начнут ставить всем крымским татарам мусульманам, которых обвиняют в участии в Хизб ут Тахрир. В "довесок" к ст.205.5, придадут ст.278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы!", - Написал он.

Напомним, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму продлили арест.

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