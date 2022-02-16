“Заступниці генпрокурора ЛНР” заочно повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. “Заступниці генерального прокурора так званої “ЛНР” повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Цитата
“За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянці України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у грудні 2017 року на пленарному засіданні так званої “Народної ради ЛНР” депутати за поданням “Голови ЛНР” підозрювана була призначена на посаду “заступника Генерального прокурора ЛНР”.
До теперішнього часу вона, з метою надання вигляду легітимності процесу функціонування “Генеральної прокуратури ЛНР”, здійснює діяльність, спрямовану на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У складі “правоохоронного органу” вона здійснює контроль за діяльністю підрозділів “Генеральної прокуратури ЛНР”, організовує підтримання обвинувачення “прокурорами” в “судах ЛНР” та контролює хід досудових розслідувань.
Наразі підозрювана переховується від органів слідства та суду. Правоохоронцями вирішується питання про оголошення її в розшук.
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