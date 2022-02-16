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Шахед-136

“Заступниці генпрокурора ЛНР” заочно повідомлено про підозру

“Заступниці генпрокурора ЛНР” заочно повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 12690 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. “Заступниці генерального прокурора так званої “ЛНР” повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянці України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у грудні 2017 року на пленарному засіданні так званої “Народної ради ЛНР” депутати за поданням “Голови ЛНР” підозрювана була призначена на посаду “заступника Генерального прокурора ЛНР”.

До теперішнього часу вона, з метою надання вигляду легітимності процесу функціонування “Генеральної прокуратури ЛНР”, здійснює діяльність, спрямовану на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У складі “правоохоронного органу” вона здійснює контроль за діяльністю підрозділів “Генеральної прокуратури ЛНР”, організовує підтримання обвинувачення “прокурорами” в “судах ЛНР” та контролює хід досудових розслідувань.

Наразі підозрювана переховується від органів слідства та суду. Правоохоронцями вирішується питання про оголошення її в розшук.

Додамо

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Донецькій області учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

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