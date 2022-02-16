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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 42413 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Тікав від ватажків: на лінії розмежування затримали розвідника "ДНР"

Тікав від ватажків: на лінії розмежування затримали розвідника "ДНР"

Київ • УНН

 • 20414 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Донецькій області учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Як встановили, затриманий — уродженець Мирнограду на Донеччині. Він входив до складу угруповань бойовиків "Оплот" і "Восток" і як розвідник збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону.

Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряють інформацію про його причетність до діяльності російських спецслужб.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2022 року СБУ затримала на Донеччині розвідника бойовиків з ОРДЛО, який втікав від “знущань” російських кураторів.

Українські Національні Новини

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