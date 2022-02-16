Убегал от главарей: на линии разграничения задержали разведчика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, который пытался скрытно пересечь линию разграничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как установили, задержанный — уроженец Мирнограда на Донбассе. Он входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток" и как разведчик собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.
Из-за конфликта с главарями террористов и угрозы физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяют информацию о его причастности к деятельности российских спецслужб.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Напомним
В конце января 2022 года СБУ задержала в Донецкой области разведчика боевиков из ОРДЛО, бежавшего от "издевательств" российских кураторов.