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Втікав від “знущань” російських кураторів: на Донеччині затримали розвідника бойовиків

Втікав від “знущань” російських кураторів: на Донеччині затримали розвідника бойовиків

Київ • УНН

 • 60977 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. СБУ затримала на Донеччині розвідника бойовиків з ОРДЛО, який втікав від “знущань” російських кураторів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

Цитата

“СБУ продовжує комплексні заходи з викриття і притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході України. В ході оперативних дій, співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування розвідника ворожого угруповання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у затриманого виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.

За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні “знущання” ватажків і кураторів з РФ над підлеглими.

“Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ”, — зазначається в повідомленні.

Так, слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:
• ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Служба безпеки України викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед виявленого — заборонені міни від яких гинуть місцеві жителі.

Українські Національні Новини

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