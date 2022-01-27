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Убегал от "издевательств" российских кураторов: в Донецкой области задержали разведчика боевиков

Убегал от "издевательств" российских кураторов: в Донецкой области задержали разведчика боевиков

Киев • УНН

 • 60974 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. СБУ задержала в Донецкой области разведчика боевиков из ОРДЛО, который убегал от "издевательств" российских кураторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Цитата

“СБУ продолжает комплексные меры по изобличению и привлечению к ответственности участников незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. В ходе оперативных действий, сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что у задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

По предварительным данным, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО из-за постоянных “издевательств” главарей и кураторов из РФ над подчиненными.

“Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастного к обстрелам позиций украинских войск”, — отмечается в сообщении.

Так, следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по:
* ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации),
* ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнения

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного - запрещенные мины от которых гибнут местные жители.

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