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Шахед-136

Вогнемети та міни: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

Вогнемети та міни: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 20630 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Служба безпеки України викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед виявленого – заборонені міни від яких гинуть місцеві жителі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

"СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і документування злочинів гібридної агресії РФ проти України. В ході слідчо-оперативних дій, встановлено нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ. Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

"На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна", - зазначається в повідомленні.

Так, вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

В СБУ повідомляють, що триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності.
Окрім того, вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

Доповнення

У 2021 році в районі проведення операції Об’єднаних сил виявили більше ніж 40 ворожих схронів із засобами ураження.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на Донбасі бойовики проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки, артилерійські тренування, ними нарощуються мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін російського виробництва.

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