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"Заместительнице генпрокурора ЛНР" заочно сообщено о подозрении

"Заместительнице генпрокурора ЛНР" заочно сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 12687 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. “Заместителю генерального прокурора так называемой “ЛНР” сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Цитата

“Под процессуальным руководством областной прокуратуры гражданке Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в декабре 2017 года на пленарном заседании так называемой “Народной рады ЛНР” депутаты по представлению “Головы ЛНР” подозреваемая была назначена на должность “заместителя Генерального прокурора ЛНР”.

До настоящего времени она, с целью придания вида легитимности процессу функционирования “Генеральной прокуратуры ЛНР”, осуществляет деятельность, направленную на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В составе “правоохранительного органа” она осуществляет контроль за деятельностью подразделений “Генеральной прокуратуры ЛНР”, организует поддержание обвинения “прокурорами” в “судах ЛНР” и контролирует ход досудебных расследований.

Сейчас подозреваемая скрывается от органов следствия и суда. Правоохранителями решается вопрос об объявлении ее в розыск.

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