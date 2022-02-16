"Заместительнице генпрокурора ЛНР" заочно сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. “Заместителю генерального прокурора так называемой “ЛНР” сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Цитата
“Под процессуальным руководством областной прокуратуры гражданке Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в декабре 2017 года на пленарном заседании так называемой “Народной рады ЛНР” депутаты по представлению “Головы ЛНР” подозреваемая была назначена на должность “заместителя Генерального прокурора ЛНР”.
До настоящего времени она, с целью придания вида легитимности процессу функционирования “Генеральной прокуратуры ЛНР”, осуществляет деятельность, направленную на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
В составе “правоохранительного органа” она осуществляет контроль за деятельностью подразделений “Генеральной прокуратуры ЛНР”, организует поддержание обвинения “прокурорами” в “судах ЛНР” и контролирует ход досудебных расследований.
Сейчас подозреваемая скрывается от органов следствия и суда. Правоохранителями решается вопрос об объявлении ее в розыск.
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