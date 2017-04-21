Заступнику директора львівського аеропорту обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Заступнику генерального директора ДП “Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького” Роману Зазуляку суд обрав запобіжний захід. Про це розповіли у Львівській обласній прокуратурі, передає кореспондент УНН.
“Галицьким районним судом м.Львова задоволено клопотання прокуратури області та обрано заступнику генерального директора ДП „Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького“ затриманого при одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді арешту із визначенням застави в розмірі 128 тис грн”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, судом відсторонено останнього від посади.
Нагадаємо, в СБУ повідомили про затримання заступника керівника Львівського аеропорту Романа Зазуляка під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 40 тис. грн. СБУ спільно з прокуратурою Львівської області затримали його під час одержання усієї суми хабара в одній із кав’ярень поруч з аеропортом. За інформацією прес-центру, гроші Р.Зазуляк вимагав за підписання актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеровокзалу.