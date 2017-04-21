Заместителю директора львовского аэропорта избрали меру пресечения

"Галицким районным судом Львова удовлетворено ходатайство прокуратуры области и избрано заместителю генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого", задержанному при получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ареста с определением залога в размере 128 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд отстранил последнего от должности.

Напомним, в СБУ сообщили о задержании заместителя руководителя Львовского аэропорта Романа Зазуляка при получении неправомерной выгоды в размере 40 тыс. грн. СБУ совместно с прокуратурой Львовской области задержали его во время получения всей суммы взятки в одном из кафе рядом с аэропортом. По информации пресс-центра, деньги Р.Зазуляк требовал за подписание актов выполненных работ по ремонту помещения аэровокзала.