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Заступник голови Нацполіції України Бушуєв пішов у відставку

Заступник голови Нацполіції України Бушуєв пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку. Про це він повідомив у своєму Facebook, передає УНН.

“Отже, 20 років в міліції + 4 роки в Національній поліції України — це величезний період життя, який сьогодні добіг до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити”, — написав Бушуєв.

“Вірю, що філософія, закладена у 2015 році Хатією Деканоїдзе в процесі побудови нової поліції, — все ж знайде відображення у підходах нацполу. Поліція — це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше”, — додав він.

“Бажаю команді Національної поліції України виправдати очікування суспільства”, — резюмував він своє повідомлення.

Нагадаємо, Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали винним у недбалості у справі про збиття Іл-76.

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