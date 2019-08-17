Заместитель председателя Нацполиции Украины Бушуев ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Facebook, передает УНН.
“Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины — это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить”, — написал Бушуев.
“Верю, что философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, — все-таки найдёт отображение в подходах нацпола. Полиция — это сервисная служба для общества, и никак иначе”, — добавил он.
“Желаю команде Национальной полиции Украины оправдать ожидания общества”, — резюмировал он свое сообщение.
Напомним, Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в халатности по делу о сбивания Ил-76.