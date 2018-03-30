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Засновник Wikipedia: регулювання інтернету владою може стати небезпечним явищем

Засновник Wikipedia: регулювання інтернету владою може стати небезпечним явищем

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Відповідальність за захист конфіденційності даних інтернет-користувачів повинна лежати на приватних компаніях, а регулювання інтернету з боку влади є небезпечним. Таку точку зору висловив американський інтернет-підприємець, засновник електронної енциклопедії Wikipedia Джиммі Вейлз 29 березня, виступаючи у Шарджі на 7-му Міжнародному урядовому комунікаційному форумі, передає УНН з посиланням на ТАРС. 

Захід проходить в будівлі місцевого Експоцентру за участю близько 3 тис. делегатів з усіх кінців світу: представників урядових та бізнесових структур, експертних кіл і засобів масової інформації.

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“Відповідальність за захист конфіденційності даних користувачів інтернету повинна лежати на приватних компаніях”, — зазначив Вейлз, додавши, що регулювання Всесвітньої павутини урядовими структурами може стати “неймовірно небезпечним явищем”. “Уряду, якщо у них є виправдовуючі обставини, можуть зламати будь-який тип інформації, який їм не подобається, — вважає засновник Wikipedia. — Ми повинні бути дуже обережними з питанням регулювання інтернету”.

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Вейлз повторив, що “скептично ставиться до перспективи регулювання інтернету з боку влади”. “Відносини між урядом, народом і технологіями повинні бути у числі основних питань для всіх політиків”, — підкреслив експерт.

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“Наприклад, в Європі і США люди, які обираються для заняття посад в урядових органах, в більшості своїй не є експертами в області технологій. Це веде до того, що влада починає докладати регулятивні зусилля, які, як правило, неправильні і дивні”, — заявив Вейлз. “Приватні компанії повинні набагато серйозніше взятися за тему конфіденційності користувачів інтернету. На цьому напрямку багато що належить зробити, так як альтернатива у вигляді регулювання інтернету небезпечна”, — підсумував він.

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У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

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Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.

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