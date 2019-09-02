Президент доручив ухвалити закон про внутрішній водний транспорт до 1 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 листопада в Україні має бути ухвалений закон про внутрішній водний транспорт, а до 1 листопада – проведені пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити закон про внутрішній водний транспорт. Термін – до 1 листопада 2019 року. Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон" – до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, також в Україні до 1 листопада мають бути ухвалені закони про фінансування будівництва доріг, а також приведення ціноутворення на капітальний ремонт та будівництва доріг за міжнародними стандартами.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.