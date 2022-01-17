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Зарплата прокурора САП у півтори рази більша, ніж у заступника Генпрокурора

Зарплата прокурора САП у півтори рази більша, ніж у заступника Генпрокурора

Київ • УНН

 • 48569 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Прокурор САП Валентин Мусіяка отримав у грудні минулого року зарплату, яка перевищила зарплату заступника Генпрокурора Олексія Симоненко у півтора рази, повідомляє УНН.

Деталі

Так, Мусіяка отримав 249 тис. 443 грн заробітної плати, тоді як Симоненко — у півтора рази менше: 166 тис. 367 грн.

Відповідні зміни до своїх електронних декларацій Мусіяка та Симоненко подали 10 грудня.

Тим часом

Працівники поліції отримують 12-15 тисяч гривень зарплати на місяць. Наприкінці 2021 року поліцейські були позбавлені “ковідних” доплат та 13-ї зарплати, що зумовило “тихий страйк” в лавах поліції.

Додамо

У грудні минулого року НАБУ і САП направили до суду лише два кримінальних провадження: щодо збитків “Украгролізингу” та зловживання експерта при наданні висновку у справі трубопроводу “Самара — Західний напрямок”.

Довіра до антикорупціонерів за останні роки суттєво знизилися. Позитивно роботу НАБУ оцінюють лише 1% опитаних українців, САП — 2,2%.

Додамо, що за роки свого існування НАБУ обзавелося автопарком на загальну суму 105 млн грн.

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