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Заробітна плата становить 50,4% у структурі доходів українців

Заробітна плата становить 50,4% у структурі доходів українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Питома вага заробітної плати у структурі доходів населення перевищила 50,4%. Про це на підсумковій пресконфереції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє УНН.

“Середньомісячна заробітна плата протягом 2016 — 2019 років зросла у два рази і становила 10 027 гривень за шість місяців 2019 року. Зростала і реальна заробітна плата”, — повідомив міністр.

За його словами структура доходів населення наближається до європейської.

“Завдяки зростанню заробітної плати у цьому році продовжено тенденцію до покращення структури доходів. Питома вага заробітної плати у структурі доходів населення вже перевищила 50,4% і наближає нас до показників європейських країн”, — пояснив Рева.

Він також наголосив, що для працюючої людини виплати з бюджету повинні бути мінімалізовані.

Як повідомляв УНН, в Україні продають катер, щоб покрити борги по зарплаті.

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