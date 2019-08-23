Заробітна плата становить 50,4% у структурі доходів українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Питома вага заробітної плати у структурі доходів населення перевищила 50,4%. Про це на підсумковій пресконфереції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє УНН.
“Середньомісячна заробітна плата протягом 2016 — 2019 років зросла у два рази і становила 10 027 гривень за шість місяців 2019 року. Зростала і реальна заробітна плата”, — повідомив міністр.
За його словами структура доходів населення наближається до європейської.
“Завдяки зростанню заробітної плати у цьому році продовжено тенденцію до покращення структури доходів. Питома вага заробітної плати у структурі доходів населення вже перевищила 50,4% і наближає нас до показників європейських країн”, — пояснив Рева.
Він також наголосив, що для працюючої людини виплати з бюджету повинні бути мінімалізовані.
Як повідомляв УНН, в Україні продають катер, щоб покрити борги по зарплаті.