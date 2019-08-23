Заработная плата составляет 50,4% в структуре доходов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Удельный вес заработной платы в структуре доходов населения превысила 50,4%. Об этом на итоговой пресс-конфереции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНН.
“Среднемесячная заработная плата в течение 2016 — 2019 годов выросла в два раза и составила 10 027 гривен за шесть месяцев 2019 года. Росла и реальная заработная плата”, — сообщил министр.
По его словам структура доходов населения приближается к европейской.
“Благодаря росту заработной платы в этом году продлен тенденцию к улучшению структуры доходов. Удельный вес заработной платы в структуре доходов населения уже превысил 50,4% и приближает нас к показателям европейских стран”, — пояснил Рева.
Он также отметил, что для работающего человека выплаты из бюджета должны быть минимализовани.
Как сообщал УНН, в Украине продают катер, чтобы покрыть долги по зарплате.