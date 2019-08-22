В Україні продають катер, щоб покрити борги по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket роз'їзний катер "Скадовськ", арештований через борги держпідприємства "Скадовський морський торговельний порт" за 594 тис. грн. Про це проінформували у пресслужбі ДП "СЕТАМ", передає УНН.
Як йдеться в описі лоту, судно "Скадовськ" – 1979 року випуску. Його довжина - 21.50 м, ширина - 5.70 м, осадка корпусу - 1.857 м, дедвейт - 14.2 т. Двигун - дизель, 230 кВТ. Швидкість повного ходу 10.5 км/год.
"Судно виставлено через борг по зарплаті в 360 тис. грн та загальні борги підприємства у 80 млн грн. Ми вже продавали одне судно цього боржника, а саме морський буксир "Інженер Капустін". Тоді ціна у ході торгів зросла утричі, що дозволило погасити більшу частину заборгованості. Продаж катера "Скадовськ" дозволить повернути усі зароблені гроші робітникам", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Дата проведення аукціону - 4 вересня 2019 року.
На даний момент катер знаходиться в Херсонській області, у м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 17.
Нагадаємо, через ресурс OpenMarket ДП "СЕТАМ" продають арештований пасажирський літак ЯК-40.