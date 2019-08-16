СЕТАМ продає арештований пасажирський літак за 4,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через ресурс OpenMarket ДП "СЕТАМ" продають арештований пасажирський літак ЯК-40, передає УНН із посиланням на пресслужбу держпідприємства.
"На продаж виставлено літак пасажирський ЯК-40, 1976 року випуску, заводський номер 9610546, державний реєстраційний знак UR-CDW, виготовлювач - Саратов САЗ, бортовий радіотелефонний знак URCDW, реєстраційне посвідчення повітряного судна №РП 1986/4 від 06.11.2006", - йдеться в повідомленні.
Остання дата експлуатації літака - орієнтовно 2013 рік.
На даний момент він перебуває у столичному аеропорту "Київ" (Жуляни).
"Літак може стати гарним придбанням для місцевої авіакомпанії або для авіаремонтного підприємства", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Дата проведення аукціону - 12 вересня 2019 року.
Стартова ціна - 4 532 000 грн.
Нагадаємо, через OpenMarket ДП "СЕТАМ" продали арештований російський Boeing.