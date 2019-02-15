Україна продала заарештований російський Boeing

Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії "Трансаэро" за обслуговування літаків та стоянку перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського.

“Літак купили на третіх торгах з уцінкою. Він є повністю придатним до польотів після невеликого технічного огляду. Думаю новий власник буде більш ніж задоволений. Це вже четвертий літак в історії "СЕТАМ", який ми продали, але саме він є найбільшим і найдорожчим” - наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.

Нагадаємо, у вересні 2015 компанія включена в список санкцій Україні. Санкції передбачають блокування активів і зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також "обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень через територію України".



Нагадаємо, Україна втретє не змогла продати затримане судно "Норд".