Украина продала арестованный российский Boeing

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории "СЕТАМ", который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

Напомним, в сентябре 2015 года компания была включена в список санкций Украине. Санкции предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".



Напомним, Украина в третий раз не смогла продать задержано судно "Норд" .