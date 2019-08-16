СЕТАМ продает арестованный пассажирский самолет за 4,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Через ресурс OpenMarket ГП "СЕТАМ" продают арестованный пассажирский самолет ЯК-40, передает УНН со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.
"На продажу выставлен самолет пассажирский ЯК-40, 1976 года выпуска, заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак URCDW, изготовитель - Саратов САЗ, бортовой радиотелефонный знак URCDW, регистрационное удостоверение воздушного судна № РП 1986/4 от 06.11.2006", - говорится в сообщении.
Последняя дата эксплуатации самолета - ориентировочно 2013 год.
На данный момент он находится в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны).
"Самолет может стать хорошим приобретением для местной авиакомпании или для авиаремонтного предприятия", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Дата проведения аукциона - 12 сентября 2019 года.
Стартовая цена - 4 532 000 грн.
Напомним, через OpenMarket ГП "СЕТАМ" продают арестованную высоковольтную линию электропередач длиной 92,8 км за 78, 8 млн грн.