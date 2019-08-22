В Украине продают катер, чтобы покрыть долги по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах OpenMarket разъездной катер "Скадовск", который арестован за долги госпредприятия "Скадовский морской торговый порт" за 594 тыс. грн. Об этом проинформировали в пресс-службе ГП "СЕТАМ", передает УНН.
Как говорится в описании лота, судно "Скадовск" - 1979 года выпуска. Его длина - 21.50 м, ширина - 5.70 м, осадка корпуса - 1.857 м, дедвейт - 14.2 т. Двигатель - дизель, 230 кВт. Скорость полного хода 10.5 км/ч.
"Судно выставлено за долги по зарплате в 360 тыс. грн и общие долги предприятия в 80 млн грн. Мы уже продавали одно судно этого должника, а именно морской буксир "Инженер Капустин". Тогда цена в ходе торгов выросла в три раза, что позволило погасить большую часть задолженности. Продажа катера "Скадовск" позволит вернуть все заработанные деньги работникам", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Дата проведения аукциона - 4 сентября 2019 года.
На данный момент катер находится в Херсонской области, в г. Скадовск, ул. Мангубинская, 17.
Напомним, через ресурс OpenMarket ГП "СЕТАМ" продают арестованный пассажирский самолет ЯК-40.