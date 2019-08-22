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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 49307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 69175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133875 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124048 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126936 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129338 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153038 просмотра

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В Украине продают катер, чтобы покрыть долги по зарплате

В Украине продают катер, чтобы покрыть долги по зарплате

Киев  •  УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах OpenMarket разъездной катер "Скадовск", который арестован за долги госпредприятия "Скадовский морской торговый порт" за 594 тыс. грн. Об этом проинформировали в пресс-службе ГП "СЕТАМ", передает УНН.

Как говорится в описании лота, судно "Скадовск" - 1979 года выпуска. Его длина - 21.50 м, ширина - 5.70 м, осадка корпуса - 1.857 м, дедвейт - 14.2 т. Двигатель - дизель, 230 кВт. Скорость полного хода 10.5 км/ч.

"Судно выставлено за долги по зарплате в 360 тыс. грн и общие долги предприятия в 80 млн грн. Мы уже продавали одно судно этого должника, а именно морской буксир "Инженер Капустин". Тогда цена в ходе торгов выросла в три раза, что позволило погасить большую часть задолженности. Продажа катера "Скадовск" позволит вернуть все заработанные деньги работникам", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Дата проведения аукциона - 4 сентября 2019 года.

На данный момент катер находится в Херсонской области, в г. Скадовск, ул. Мангубинская, 17.

Напомним, через ресурс OpenMarket ГП "СЕТАМ" продают арестованный пассажирский самолет ЯК-40.

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