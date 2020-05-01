Заробітчан з України забезпечать тестуванням на COVID-19 - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українці, які планують виїхати на роботу за кордон, будуть забезпечені тестуванням на коронавірус у тій країні, куди вони збираються, та в Україні, по поверненню назад. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає кореспондент УНН.
“Уряд розраховує на тих українців, що останнім часом працювали за кордоном, на їх допомогу у розбудові країни. Але ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучних перепон не будемо робити”, — наголосив Пристайко.
За його словами, треба максимально організувати процес працевлаштування.
“По можливості ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках. Ми очікуємо також гарантоване офіційне працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від’їзд і приїзд цих груп буде скоординований і організований, можливо чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші заходи безпеки будуть забезпечені як в країни, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну”, — сказав Пристайко.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко напередодні розпочав переговори по телефону з колегами з країн-членів ЄС, куди запрошують українських заробітчан, про умови, які мають гарантувати українцям.