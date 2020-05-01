Работников из Украины обеспечат тестированием на COVID-19 - Пристайко

КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинцы, у которых есть планы выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.