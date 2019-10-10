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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зараз немає можливості поставити крапку у справі Майдану - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Зараз немає можливості поставити крапку у справі Майдану. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.

Зараз немає можливості поставити крапку у справі Майдану - Зеленський

"Справа Майдану, вона дуже гучна і як в цій справі поставити крапку, в мене немає зараз відповіді. Тому що все, що я отримав від представників прокуратури, там немає і не було прозорої відповіді. Й коли я запитав у прокурора, що там відбувається, він мені сказав: будь ласка, зайдіть на сайт, побачите – дуже багато людей заарештовані, на багатьох заведені кримінальні справи. А хто ж замовники? Це страшна історія, стільки людей загинуло", - сказав Зеленський.

"Мені сказали, що це буде роками треба залучати сотні й тисячі працівників", - додав він.

Нагадаємо, Президент закликав поставити крапку у справі про вбивство Гонгадзе.

Українські Національні Новини

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