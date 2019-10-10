Сейчас нет возможности поставить точку в деле Майдана - Зеленский

"Дело Майдана, оно очень шумное и как в этом деле поставить точку, у меня нет сейчас ответа. Потому что все, что я получил от представителей прокуратуры, там нет и не было прозрачного ответа. И когда я спросил у прокурора, что там происходит, он мне сказал: пожалуйста, зайдите на сайт, увидите - очень многие арестованы, на многих заведены уголовные дела. А кто же заказчики? Это страшная история, столько людей погибло", - сказал Зеленский.

"Мне сказали, что это годами надо будет привлекать сотни и тысячи сотрудников", - добавил он.

Напомним, президент призвал поставить точку в деле об убийстве Гонгадзе.