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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президент закликав поставити крапку у справі про вбивство Гонгадзе

Київ • УНН

 • 45273 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав поставити крапку у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це він сказав під час прес-марафону, передає УНН.

Президент закликав поставити крапку у справі про вбивство Гонгадзе

"Треба поставити крапку у справі Гонгадзе, але я не знаю на якій стадії ця справа. Я вам відповідаю відверто, я не займаюсь всіма кримінальними справами", - зазначив він

Проте Зеленський наголосив, що пріоритет на сьогодні - це закінчення війни.

"Ми будемо розглядати питання мертвих, але я спочатку думаю про живих. Я вам відверто кажу", - додав Президент.

Він також назвав ганьбою те, що в країні триває судове слідство по справі Гонгадзе більше 20 років.

"Коли мене питають про Шеремета – я там бачу кінець", - сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що змінить керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не з’являться результати у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

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