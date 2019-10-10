Президент закликав поставити крапку у справі про вбивство Гонгадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав поставити крапку у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це він сказав під час прес-марафону, передає УНН.
"Треба поставити крапку у справі Гонгадзе, але я не знаю на якій стадії ця справа. Я вам відповідаю відверто, я не займаюсь всіма кримінальними справами", - зазначив він
Проте Зеленський наголосив, що пріоритет на сьогодні - це закінчення війни.
"Ми будемо розглядати питання мертвих, але я спочатку думаю про живих. Я вам відверто кажу", - додав Президент.
Він також назвав ганьбою те, що в країні триває судове слідство по справі Гонгадзе більше 20 років.
"Коли мене питають про Шеремета – я там бачу кінець", - сказав Зеленський.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що змінить керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не з’являться результати у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.