Зеленський про справу вбивства Шеремета: не буде результату - змінимо керівництво МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що змінить керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не з’являться результати у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Мені, як і вам, потрібен результат у цій справі. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату - будемо змінювати керівництво”, — зазначив Зеленський.
Також він повідомив, що не може розказати деталі рослідування.
“Якщо я вам відповім — зірву операцію”, — додав Президент.
Раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.